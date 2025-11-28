الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة زيسكو الزامبي

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره زيسكو الزامبي اليوم الجمعة في تمام الساعه الثالثة عصرا على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق المصري قد حقق الفوز على منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية ليتصدر الفريق البورسعيدي مجموعته بفارق الأهداف عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد

ويعاني النادي المصري في مباراة اليوم من غيابات عديده ابرزهم صلاح محسن هداف المصري، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها مؤخراً في مباراة الدور التمهيدي الثاني أمام الاتحاد الليبي، حيث تلقى بطاقة حمراء مباشرة ليتم إيقافه مباراتين، ويغيب أيضاً مل من، مصطفى أبو الخير، والذي كان قد خضع مؤخراً للنللحظة الطبية بسبب اصابته باشتباه في ارتجاج بالمخ، بعد اصطدام رأسه في مباراة كايزر تشيفز، كما يغيب يوسف الجوهري، ومحمد مخلوف وأحمد عيد للإصابة وعدم اكتمال الجاهزية.