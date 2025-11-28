السيطرة على حريق بشقة في برج سكنى ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق التاسع ببرج سكني مكون من 13 طابقًا بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق التاسع بعقار مكون من 13 طابقا بمنطقة مساكن طابا ببنها.

سيارات الإطفاء

انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، حيث تمكنت القوات من احتواء الحريق وإخماده بالكامل، فيما جرى تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.



وتقوم الجهات المختصة بحصر الخسائر المادية ومعاينة مكان الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.