خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الجاري.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "بالأرقام زيزو أفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب مصري في العالم هذا الموسم .. افضل من محمد صلاح وعمر مرموش وفيستون ماييلي".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي اليوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.