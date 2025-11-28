قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
بالصور

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

دايت المشاهير، أصبح الحفاظ على الصحة والطاقة اليومية مطلب أساسيً لدى الشباب خاصة بعد انتشار أخبار الإرهاق المفاجئ بين بعض المشاهير على السوشيال ميديا. 

نجوم إنستجرام والتيك توك يعتمدون على وجبات سريعة صحية تمنحهم النشاط والطاقة دون التأثير على الدايت أو الصحة العامة.

5 وجبات يفضلها النجوم لتجنب الإرهاق المفاجئ

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

في هذا المقال سنعرض وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير مع شرح فوائدها الطبية وسبب اختيارها من قبل نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ، من خلال تصريحاتهم فى وسائل الإعلام وخاصية الأستورى لديهم بوجباتهم المفضلة.

سلطة الكينوا بالأفوكادو والدجاج المشوي

الزاوية الطبية: الكينوا غنية بالبروتين والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحافظ على مستوى السكر في الدم مستقر، بينما الأفوكادو يحتوي على الدهون الصحية التي تحافظ على صحة القلب

طريقة التحضير:

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
  • اسلقي نصف كوب كينوا وأتركيه ليبرد
  • أضيفي صدر دجاج مشوي مقطع
  • قطّعي نصف ثمرة أفوكادو وأضيفيها
  • أضيفي خضروات طازجة مثل طماطم وخيار وورق سبانخ
  • رشي عصير ليمون وزيت زيتون

لماذا يفضله نجوم السوشيال: وجبة متكاملة تعطي طاقة طويلة دون شعور بالثقل أو الإرهاق

عصير السموذي الأخضر بالقهوة الباردة

الزاوية الطبية: السموذي الأخضر يمنح الجسم مضادات أكسدة والألياف بينما كمية صغيرة من القهوة تمنح نشاطًا صباحيًا معتدلًا دون الضغط على القلب

طريقة التحضير:

  • امزجي حفنة سبانخ مع نصف موزة وكوب حليب لوز
  • أضيفي ملعقة صغيرة قهوة باردة
  • اخلطي جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا

لماذا يفضله نجوم السوشيال: يمنح النشاط دون تعب المعدة أو هبوط مفاجئ للطاقة

توست الحبوب الكاملة مع زبدة اللوز والموز

الزاوية الطبية: الحبوب الكاملة تمد الجسم بالكربوهيدرات الصحية، وزبدة اللوز تعطي البروتين والدهون الصحية، والموز مصدر سريع للطاقة

طريقة التحضير:

  • حمصي شريحة توست من الحبوب الكاملة
  • أضيفي ملعقة زبدة لوز
  • زيني بشرائح موز

لماذا يفضله نجوم السوشيال: وجبة سريعة قبل التمرين أو كوجبة خفيفة بين الاجتماعات والنشاط اليومي

شوربة العدس والجزر

الزاوية الطبية: العدس غني بالبروتين النباتي والألياف التي تساعد على الهضم وتنظيم السكر في الدم، والجزر غني بمضادات الأكسدة

طريقة التحضير:

  • اسلقي نصف كوب عدس مع جزرة مقطعة
  • أضيفي بهارات صحية مثل كركم وفلفل أسود
  • اخلطي المكونات للحصول على قوام كريمي

مكسرات وحبوب الإفطار مع الزبادي اليوناني

الزاوية الطبية: الزبادي اليوناني غني بالبروتين والكالسيوم، والمكسرات تمنح الدهون الصحية والمغنيسيوم، ما يقلل من الإرهاق ويحافظ على الطاقة

طريقة التحضير:

  • أضيفي ملعقة كبيرة زبادي يوناني
  • أضيفي حفنة مكسرات متنوعة وحبوب كاملة
  • رشي قليل من القرفة أو العسل

نصائح طبية للدايت الصحي وتجنب الإرهاق

  • تناول وجبات صغيرة ومتوازنة كل 3-4 ساعات
  • شرب الماء باستمرار للحفاظ على الطاقة ومنع الإرهاق
  • تقليل السكريات المصنعة والكافيين الزائد
  • ممارسة نشاط بدني معتدل يوميًا مع هذه الوجبات
  • التركيز على وجبات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية
الإرهاق المفاجئ المشاهير السوشيال ميديا وجبات سريعة الانستجرام 5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ 5 وجبات يفضلها النجوم لتجنب الإرهاق المفاجئ الدايت دايت المشاهير

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

دولار

تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

كلوب

قبل فوات الأوان.. هل يمنح كلوب ليفربول "صفقتي الإنقاذ"؟

منتخب مصر

في انتظار القرار.. متى يُحسم مصير صلاح ومرموش ومصطفى محمد؟| إيه الحكاية؟

خدعة صادمة تهزّ إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها

خدعة صادمة تهز إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

