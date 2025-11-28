دايت المشاهير، أصبح الحفاظ على الصحة والطاقة اليومية مطلب أساسيً لدى الشباب خاصة بعد انتشار أخبار الإرهاق المفاجئ بين بعض المشاهير على السوشيال ميديا.

نجوم إنستجرام والتيك توك يعتمدون على وجبات سريعة صحية تمنحهم النشاط والطاقة دون التأثير على الدايت أو الصحة العامة.

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

في هذا المقال سنعرض وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير مع شرح فوائدها الطبية وسبب اختيارها من قبل نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ، من خلال تصريحاتهم فى وسائل الإعلام وخاصية الأستورى لديهم بوجباتهم المفضلة.

سلطة الكينوا بالأفوكادو والدجاج المشوي

الزاوية الطبية: الكينوا غنية بالبروتين والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحافظ على مستوى السكر في الدم مستقر، بينما الأفوكادو يحتوي على الدهون الصحية التي تحافظ على صحة القلب

طريقة التحضير:

اسلقي نصف كوب كينوا وأتركيه ليبرد

أضيفي صدر دجاج مشوي مقطع

قطّعي نصف ثمرة أفوكادو وأضيفيها

أضيفي خضروات طازجة مثل طماطم وخيار وورق سبانخ

رشي عصير ليمون وزيت زيتون

لماذا يفضله نجوم السوشيال: وجبة متكاملة تعطي طاقة طويلة دون شعور بالثقل أو الإرهاق

عصير السموذي الأخضر بالقهوة الباردة

الزاوية الطبية: السموذي الأخضر يمنح الجسم مضادات أكسدة والألياف بينما كمية صغيرة من القهوة تمنح نشاطًا صباحيًا معتدلًا دون الضغط على القلب

طريقة التحضير:

امزجي حفنة سبانخ مع نصف موزة وكوب حليب لوز

أضيفي ملعقة صغيرة قهوة باردة

اخلطي جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا

لماذا يفضله نجوم السوشيال: يمنح النشاط دون تعب المعدة أو هبوط مفاجئ للطاقة

توست الحبوب الكاملة مع زبدة اللوز والموز

الزاوية الطبية: الحبوب الكاملة تمد الجسم بالكربوهيدرات الصحية، وزبدة اللوز تعطي البروتين والدهون الصحية، والموز مصدر سريع للطاقة

طريقة التحضير:

حمصي شريحة توست من الحبوب الكاملة

أضيفي ملعقة زبدة لوز

زيني بشرائح موز

لماذا يفضله نجوم السوشيال: وجبة سريعة قبل التمرين أو كوجبة خفيفة بين الاجتماعات والنشاط اليومي

شوربة العدس والجزر

الزاوية الطبية: العدس غني بالبروتين النباتي والألياف التي تساعد على الهضم وتنظيم السكر في الدم، والجزر غني بمضادات الأكسدة

طريقة التحضير:

اسلقي نصف كوب عدس مع جزرة مقطعة

أضيفي بهارات صحية مثل كركم وفلفل أسود

اخلطي المكونات للحصول على قوام كريمي

مكسرات وحبوب الإفطار مع الزبادي اليوناني

الزاوية الطبية: الزبادي اليوناني غني بالبروتين والكالسيوم، والمكسرات تمنح الدهون الصحية والمغنيسيوم، ما يقلل من الإرهاق ويحافظ على الطاقة

طريقة التحضير:

أضيفي ملعقة كبيرة زبادي يوناني

أضيفي حفنة مكسرات متنوعة وحبوب كاملة

رشي قليل من القرفة أو العسل

نصائح طبية للدايت الصحي وتجنب الإرهاق