سرايا القدس تعلن استشهاد عدد من قاداتها

أعلنت سرايا القدس، استشهاد القائد الميداني يوسف علي عصاعصة (37 عاما) أحد قادة سرايا القدس كتيبة جنين سرية قباطية والمنتصر بالله محمود عبد الله (26 عاما) من مجاهدي سرية قباطية، إثر عملية إعدام ميداني نفذها جيش العدو بحقهما بعد نفاذ ذخيرتهما خلال خوضهما اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال مساء الخميس في جنين.

وفي وقت سابق؛ أعلنت حركة حماس، بالتعاون مع كتائب سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، أنها ستسلم اليوم جثة رهينة إسرائيلية تم العثور عليها في وسط قطاع غزة، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام.

وقال بيان الحركة إن الجثة تم العثور عليها خلال عمليات بحث متواصلة في المناطق المدمّرة بوسط غزة، وإنها جاهزة للتسليم عبر الصليب الأحمر.

ووفقًا لمصدر فلسطيني تحدث إلى وكالة شينخوا، فإن الفرق التي شاركت في عملية العثور شملت عناصر من كتائب القدس إلى جانب فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لـ موقع “تشينا ديلي اشيا”