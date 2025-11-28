مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي للأقباط الكاثوليك يترأس يوم الدعوات بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، يوم الدعوات بالإيبارشية، وذلك بكنيسة مار بولس ومار جرجس، بمنهري.

يوم الدعوات

شارك في اليوم الأب متى راجي، راعي الكنيسة، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

بدأ اللقاء بتلاوة صلاة تساعية الدعوات، أعقبها كلمة الأب متى، وبعض الترانيم الروحية، ثم قدم الشماس مكاريوس خبرة وهيب خبرة حياتية عن "الدعوة".

وألقى الأب روماني فوزي كلمة بعنوان "الدعوة ومسيرة اكتشاف الذات"، انطلاقًا من ثلاث محاور: مدعو، محبوب، ومرسل، معطيًا تعريفًا عامًا حول "الحياة داخل الإكليريكية ومسيرة التكويني الروحي والعلمي والاجتماعي".

تضمن اليوم أيضًا كلمة الأب المطران حول "الدعوة وتحقيق ارادة اللة في حياتنا"، مؤكدًا أهمية دور الأسرة، والتنشئة المسيحية، تلاها، عرض مسرحي قدمه فريق "البطل"، بهدف الإصغاء إلى كلمة الله، مما كان له الأثر في واقع الشباب، والاختيار.