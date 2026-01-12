قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

عبدالحكيم أبو علم

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي ‏حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.‏
وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.‏
وخاض اللاعبون فقرات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضير لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ‏الجولة المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.‏
وشهد مران فريق الأهلي مفاجأت تضمنت في إنتظام التونسي محمد علي بن رمضان بعد أنتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب.
وذكر المركز الإعلامي للاهلي المصري اليوم الأثنين أن بن رمضان عاد مؤخرا وفق الموعد وشارك رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.
كما شارك أحمد عبد القادر وعمر كمال، لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بصورة تدريجية، بعد ان تعافي الأول من إصابته بآلام في أسفل العضلة الخلفية، بينما تعافى عمر كمال من الإصابة بآلام في الحوض، وبدأ كل منهما ‏العودة بصورة تدريجية إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏


موقف طاهر
اكدالدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، اكتفى بتدريبات تأهيل في «‏الجيم»، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏
وقال جاب الله أن طاهر اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وبدأ تنفيذ تدريبات علاجية، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏


موعد عودة ديانج
اكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة أن أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يصل القاهرة يوم 15 يناير ‏الجاري للانتظام في تدريبات الفريق.‏
وأوضح أن الجهاز الفني قرر منح اللاعب راحة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته برفقة منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ‏على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم 16 يناير الجاري، استعدادًا لمباريات المرحلة القادمة.‏
كان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش، التي من ‏المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة المقبلة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏
كان الأهلي قد فاز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.‏
ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الخميس القادم، في إطار منافسات بطولة كأس ‏عاصمة مصر.‏
 

