عاشروا أولاد الأصول تعيشوا مرتاحين.. نهال طايل توجه رسالة للمواطنين

وجّهت الإعلامية نهال طايل رسالةً للمواطنين قائلة: «عاشروا أولاد الأصول تعيشوا مرتاحين.. لا يأتي منهم غدر ولا قلق يجعلك في حيرة».

وأضافت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها برنامج «إحنا لبعض» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العِشرة عند أولاد الأصول عِشرة عمر، وليست كلامًا فارغًا، فهؤلاء الأشخاص قلوبهم جميلة، وكلامهم أفعال.

ولفتت إلى أن أولاد الأصول إذا وعدوا كان وعدهم عهدًا، ولا تتغير كلمتهم، وأنهم يفرحون لنجاحك، ويقفون دائمًا إلى جانبك.

وأشارت إلى ضرورة مصاحبة من يحافظ على قدرك، ويفرح بنجاحك وتفوقك، مؤكدة أن هذه رسالة مهمة لكل المواطنين.