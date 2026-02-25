نهال طايل: رمضان فرصة لتحطيم أصنام النفس

قالت الإعلامية نهال طايل إن كل صباح في شهر رمضان يعد عيدًا، وكل لحظة في هذا الشهر فرصة لغسل القلوب من كل زعل.

وأضافت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أشياء كثيرة تنكسر وتُصلح في رمضان، لأن رمضان ليس شهرًا عاديًا.

ولفتت إلى أنه إذا لم يغير شهر رمضان الإنسان، فهناك أزمة كبيرة، مؤكدة أنه على كل شخص أن يُغيّر الأشياء غير الصحيحة بداخله خلال هذا الشهر.

رمضان ليس مجرد جوع

وأشارت إلى أن رمضان ليس مجرد جوع، بل ثورة داخل الإنسان، مستشهدة بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين وقف أمام قومه وقام بتكسير الأصنام، في إشارة إلى ضرورة تحطيم المعتقدات السامة داخل النفس.

وتابعت أن الصنم الذي يجب على كل إنسان أن يحطمه هو العذر الذي يتحجج به للابتعاد عن فعل الخير.