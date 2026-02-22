نهال طايل تكشف مفاجأة في حلقة أسماء جلال مع رامز ليفل الوحش

كشفت الإعلامية نهال طايل أن الفنانة أسماء جلال تنازلت عن أجرها بعد مشاركتها في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مؤكدة أنها لم تكن على علم بطبيعة ما سيحدث معها خلال الحلقة.

تفاصيل ما حدث في الحلقة

وأوضحت نهال طايل في برنامجها إحنا لبعض أن مقدمة حلقة رامز جلال كانت صعبة، مشيرة إلى أن أسماء جلال فوجئت بطبيعة المقلب، الأمر الذي تسبب لها في حالة من الانزعاج.

مطالبة بحذف الحلقة

وأضافت أن الفنانة طالبت بحذف الحلقة بعد عرضها، فيما تردد بحسب بعض المقربين أنها أعادت الأجر الذي حصلت عليه مقابل المشاركة، في ظل حالة الجدل التي أثيرت عقب عرض الحلقة.