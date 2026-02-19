نهال طايل: عبلة كامل تخطف القلوب وتتصدر الترند بـ10 ثوان فقط

أكدت الإعلامية نهال طايل، أن الفنانة عبلة كامل ظهرت أمس، في إعلان لأحدي الشركات، وذلك بعد غياب 8 سنوات.

وأضافت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد، أن عبلة كامل خطفت القلوب وتصدرت التريند بـ10 ثواني فقط.

ولفتت إلى أن عبلة كامل لها مكانة في قلب جميع الجمهور بالوطن العربي، وأن عبلة معروف عنها إنها إنسانة عظيمة,

وتابعت:" وحشتينا ياست عبلة يافنانة ياعظيمة.. والجمهور كله بيحبك، وهي في قلوب الجميع، وأن الجميع شاهد الفنانة، وأنه سعيد بظهورها".

وأشار إلى أن الجمهور بالكامل فرح بظهورها، والجمهور شاف أنها عملت مسلسل من 30 حلقة.