بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟

عاد اسم الفنانة القديرة عبلة كامل إلى واجهة المشهد الفني والإعلامي بعد غياب طويل دام نحو ثماني سنوات، عقب ظهورها المفاجئ في إعلان رمضاني لإحدى شركات الاتصالات، لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وتستعيد اهتمام الجمهور الذي اشتاق لطلتها بعد سنوات من الابتعاد عن الأعمال الدرامية والسينمائية.

يأتي هذا الظهور بالتزامن مع انتشار صورة عادل إمام التي أشيع أنها التُقطت في عيد ميلاد حفيده، والتي تبين لاحقًا أنها صورة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما أضاف مزيدًا من الزخم للترند وحافظ على تفاعل الجمهور مع أسماء النجوم الكبار الذين غابوا عن الساحة مؤخرًا أو أحاطت بهم شائعات.

طمأنة مباشرة للجمهور

شكل ظهور عبلة كامل في الإعلان الرمضاني 2026 طمأنة مباشرة لجمهورها، خاصة في ظل ما تردد من شائعات عن تعرضها لأزمة صحية، وقد غمر التفاعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن فرحته الكبيرة بعودتها، واصفين الإعلان بأنه من أبرز لقطات الموسم.

ومن التعليقات التي عبرت عن الحنين والدفء: «وحشتينا أوي»، «زى ماهى قمر ما شاء الله»، «تحسها شبه أمي»، و«أحسن إعلان فى رمضان».

وركز الجمهور أيضًا على طمأنته بعد طول غياب، حيث كتب أحدهم: «أحلى حاجة فى الإعلان إننا اطمنا على عبلة كامل»، بينما وصف آخر ظهورها بأنه «مفاجأة فظيعة».

تفاعل نجوم الفن

لم يقتصر الاهتمام على الجمهور، بل امتد إلى عدد من نجوم الفن الذين رحبوا بعودة عبلة كامل، فقد عبرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها على فيسبوك عن سعادتها بظهورها، مؤكدة أن الشاشة استعادت جزءًا من بهجتها.

كما وصفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ظهورها بأنه «أجمل مفاجأة»، بينما اعتبر الفنان حسن الرداد أن حضورها أضفى الدفء والحنين على المشاهدين، وعلق الفنان وائل عبدالعزيز قائلًا: «قلبت الدنيا فى 3 دقايق، ربنا يسترها عليكى يا أستاذة، عبلة يارب».

الإعلان ومشاركة نجوم آخرين

شهد الإعلان مشاركة عدة نجوم من بينهم منة شلبي، ومحمد ممدوح، والمطرب الكبير محمد منير، وأمير عيد، إضافة إلى طه دسوقي، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، وغيرهم.

وحمل الإعلان رسالة مؤثرة مفادها: «متخليش حاجة أبدا تحوشك عن اللى وحشك.. طول ما أحنا مع بعض رمضان بينور بينا».

استمرار مكانتها في قلوب الجمهور

أعاد هذا الظهور طرح التساؤلات حول إمكانية عودة عبلة كامل للأعمال الفنية، خاصة مع الزخم الكبير الذي صاحب مشاركتها الإعلانية.

ويؤكد ذلك استمرار مكانتها الاستثنائية لدى الجمهور رغم سنوات الغياب الطويلة، إذ غابت عن التمثيل نحو ثماني سنوات، وكان آخر ظهور لها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «سلسال الدم – الجزء الخامس» عام 2018، بينما كان آخر عمل سينمائي لها «فيلم الكبار» بطولة عمرو سعد عام 2010.

ويبدو أن ظهورها في إعلان رمضان 2026 قد يكون بمثابة تمهيد لاحتمالية عودتها للدراما أو السينما في المستقبل القريب، لتستعيد بذلك مكانتها كواحدة من أبرز نجمات مصر وأكثرهن تأثيرًا على الجمهور عبر الأجيال.