مكافحة الإدمان يرصد الترويج لمنتجات التبغ بإحدى المنصات الإعلامية

رصد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي عرض إحدى المنصات إعلانا للترويج لاحد منتجات التبغ بالمخالفة لإتفافية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وهى معاهدة دولية ملزمة تهدف للحد من استهلاك التبغ من خلال حظر شامل للإعلان والترويج ، وفقاً للمادة 13 ،حيث تشمل الإجراءات فرض قيود صارمة على عرض المنتجات وحظر الدعاية العابرة للحدود كما يمنع القانون المصرى كافة أشكال الترويج والإعلان لمنتجات التبغ .



ويحذر المرصد الإعلامي للصندوق من خطورة تداعيات الترويج لمنتجات التبغ في كافة الوسائل ،حيث يعد الترويج لمنتجات التبغ أداة خطيرة تستهدف استقطاب مستخدمين جدد خاصة الأطفال والنشء في الوقت الذى يتسبب التدخين في وفاة نحو 8 ملايين شخص سنويا حول العالم ، في ظل اعتماد هذه الإعلانات على التسويق المضلل، مما يسهل انتشار التدخين ،ويقلل فرص الإقلاع، ويزيد مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية والقلبية.ويؤكد الصندوق اتخاذه لكافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية

وفي ذات السياق يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2026 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

ويأتي ذلك مع الحرص استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية، حيث أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة وأن قضية المخدرات من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

ويحرص المرصد الإعلامي للصندوق على رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع ،و إعلان وتكريم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين، كما أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات.