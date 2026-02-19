هل الوقوف في المطبخ ينقص من أجر الصيام؟.. دينا أبو الخير ترد

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الأعمال المنزلية في رمضان، وخاصة إعداد إفطار الصائم، تُحسب كعبادة إذا تمت بالنية الصادقة، مشددة على أن مشاركة المرأة في رعاية الزوج والأولاد وإعداد الطعام لا تقل عن العبادات الأخرى من حيث الأجر والثواب.

وقالت خلال برنامج وللنساء نصيب على قناة صدى البلد إن نية المرأة عند إعداد إفطار الصائم تجعل كل خطوة تقوم بها محسوبة، حتى لو كانت تقضي ساعات طويلة في المطبخ، لكنها نصحت بعدم الإفراط في العمل لتجنب الإسراف، مؤكدة أهمية تحديد وقت معين لإعداد الطعام بما يتناسب مع أفراد الأسرة.

وأشارت دينا أبو الخير إلى إمكانية دمج الأعمال المنزلية مع العبادات الأخرى، مثل سماع القرآن الكريم أو الذكر أثناء إعداد الطعام، لتكون تجربة رمضان أكثر روحانية وبركة، مشيرة إلى أن ذلك يعزز الثواب ويجعل كل لحظة في المطبخ فرصة للعبادة.

واختتمت أبو الخير نصائحها بدعوة أفراد الأسرة للمشاركة في الأعمال المنزلية لتخفيف الضغط على الأم أو الزوجة، واعتبرت أن التعاون في إعداد الإفطار والسحور يجعل رمضان أكثر محبة وبركة داخل البيت.



