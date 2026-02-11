دينا أبو الخير: الإخلاص شرط قبول الأعمال يوم القيامة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن كثيرًا من الناس يجتهدون في أعمالهم خلال حياتهم الدنيا، معتقدين أن هذا السعي كفيل بتحقيق الرضا والسعادة، غير أن تلك الأعمال قد تصبح هباء منثورا يوم القيامة إذا لم تُبنَ على الإخلاص لله تعالى.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن معيار قبول العمل عند الله لا يرتبط بكثرته أو بمظهره الخارجي، وإنما بالنية الصادقة التي تقف خلفه.

وشددت على أن الإخلاص هو الأساس الذي يمنح العمل قيمته الحقيقية ويجعله سببًا في النجاة ودخول الجنة.

وحذرت من خطورة الرياء وطلب السمعة في الأعمال الصالحة، متابعة: الشيطان قد يزين للإنسان أفعاله ويقنعه بصحتها، ما يؤدي إلى ضياع الجهد دون ثواب في الآخرة.