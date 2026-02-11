القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضررت خلاله القائمة على النشر، من قيام “شقيق زوجها” و"نجله" بالتهجم على منزلها في الدقهلية بـ"استخدام أسلحة بيضاء" و"تحطيم دراجة نارية خاصة بزوجها" و"التعدي عليها بالسب".

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ الأول من فبراير الجاري؛ تبلغ لمركز شرطة المنصورة من (القائمة على النشر - مقيمة بدائرة المركز)، بتضررها من (شقيق زوجها - نجله)؛ لقيامهما بالتعدي عليها بالسب، والتهجم على منزلها باستخدام سلاح أبيض؛ لخلافات حول الميراث بينهما وبين زوجها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما؛ اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب، وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم في التعدي؛ بإلقائه في أحد المصارف المائية.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق؛ حيث قررت إخلاء سبيلهما لتصالح الطرفين.