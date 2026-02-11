القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (5 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" وشخص) ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





