ضبط صاحب جيم بحوزته مواد مخدرة في المحلة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، القبض على مالك صالة ألعاب رياضية «جيم» شهيرة خلال حملة أمنية بعد العثور على مواد مخدرة داخل سيارته بشوارع المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بخروج حملة أمنية تحت إشراف المقدم عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم أول المحلة وقيادة النقيب عثمان البيلي معاون المباحث بدائرة القسم حيث اشتبهت القوة في شاب في العقد الثالث من عمره يدعى «م.هـ» أثناء تواجده داخل سيارة ملاكي وإشعاله سيجارة، ما أثار الشكوك حوله.

تحرك أمني

وباستيقافه بدت عليه علامات الارتباك، وبإجراء التفتيش القانوني للسيارة عثرت القوات بداخلها على قطعة كبيرة بنية اللون يُشتبه في كونها لمخدر الحشيش.

ردع المخالفين



كما تم اقتياد المتهم والسيارة إلى ديوان قسم شرطة أول المحلة لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .