توك شو

شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن التعامل مع الوزير؛ يجب أن يكون باعتباره مسؤولًا عن حقيبة ومهام محددة، وليس باعتباره صديقًا أو معرفة شخصية، مشددًا على أن “حتة الصداقة دي في بيتكم”، وأن العلاقات الشخصية مكانها الطبيعي خارج إطار المسؤولية العامة.

 

إدارة الملفات والتواصل الجاد مع الرأي العام

وانتقد شردي ما وصفه بحالة الاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر صور التهاني والمجاملات الشخصية بمناسبة تولي المناصب، قائلاً إن “هذه الأمور لا يجب أن تطغى على جوهر الدور الحقيقي للمسؤول، وهو إدارة الملفات والتواصل الجاد مع الرأي العام”.

طبيعة مختلفة في التعامل

وأوضح شردي، خلال تقديم برنامج “الحياة اليوم”، أن معظم الوزراء من نفس الجيل وربما أصغر سنًا، وكثير منهم تجمعهم معرفة شخصية سابقة، إلا أن تولي المنصب؛ يفرض طبيعة مختلفة في التعامل، تقوم على الاحترام الكامل لطبيعة المسؤولية وحجم التكليف.

 

توافر المعلومات الرسمية

وشدد على أن الإعلام لا يستطيع القيام بدوره دون “توافر المعلومات الرسمية”، مؤكدًا حاجته إلى بيانات واضحة من مجلس الوزراء، وتصريحات مباشرة من الوزراء؛ حتى يتمكن من نقل المعلومة الصحيحة للمواطنين. 

وأضاف: “لا أستطيع أن أختلق أخبارًا، ولا أن أدافع عن الدولة دون أن أملك معلومات دقيقة”.

مسؤولية توفير المعلومات 

وأشار إلى أن مسؤولية توفير المعلومات تقع على عاتق الوزراء والمسؤولين؛ لتمكين الإعلام من أداء دوره المهني بعيدًا عن الشائعات أو الاجتهادات غير الدقيقة.

ودعا إلى فتح قنوات تواصل فعالة بين المسؤولين ووسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد شردي على أهمية تقبل النقد الموضوعي، موضحًا أن الإعلام حين ينتقد؛ فإنه ينقل صوت المواطنين، وأن الهدف في النهاية هو الصالح العام؛ بما يعزز الثقة بين الدولة والرأي العام، ويخدم استقرار المجتمع.

الحكومة الحكومة الجديدة الوزراء الجدد محمد شردي محمد مصطفى شردي

