عماد متعب: كامويش لم يقدم شيء حتى الآن.. وما قدمه يقلق

أعرب عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، عن عدم رضاه التام عن الأداء الذي يقدمه كامويش مهاجم الفريق خلال الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.



وقال عماد متعب فى تصريحات تلفزيونية: كامويش مقدمش حاجة لحد دلوقت واللي قدمه بدأ يقلقني وبدأت اتوتر "

وحقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.



موقف الفريقين في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 30 محتلًا المركز الثالث مؤقتًا لحين لعب مباراة الزمالك وسموحة.

في حين واصل الإسماعيلي السقوط وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.



ويواصل نادي سيراميكا كليوباترا، تربعه حتى الآن على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة خاضها الفريق.