تعزيز التعاون المصري-الدنماركي لتطوير المزارع السمكية ودعم الاستدامة الغذائية

استقبل الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفدًا دنماركيًا رفيع المستوى، ضم المستشار الاقتصادي بالسفارة الدنماركية بالقاهرة، ورئيسة قسم التجارة الخارجية وكبار مستشاري التعاون الدولي بالوكالة الدنماركية للطب البيطري والأغذية والزراعة والمزارع السمكية، بحضور عدد من قيادات الجهاز.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم ملف الأمن الغذائي وتنمية قطاع الثروة السمكية في مصر. وناقش الجانبان سبل فتح أسواق تصديرية للمنتجات السمكية المصرية في الاتحاد الأوروبي، ونقل تكنولوجيا الاستزراع السمكي الحديث، والتوسع في الأقفاص البحرية، إضافة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والصحة السمكية والأمن البيولوجي بالمزارع.

القدرة التنافسية للثروة السمكية

واختتم اللقاء بالتوافق على وضع خطة زمنية وفنية للتعاون المستقبلي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والجودة ورفع القدرة التنافسية للثروة السمكية المصرية.