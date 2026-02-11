قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
أحمد موسى: قوة مصر ضمانة للسلام في المنطقة.. والتكليفات الرئاسية تحدد مسار الحكومة الجديدة
الإسكندرية إلى أين؟.. محافظ الإسكندرية يشارك بمنتدى جسر التواصل الـ 14
بسبب حادثة جلسة الصلح بفيصل.. شاهد صدمة بسمة وهبة على الهواء
زوجة ضحية فيصل لـ نهال طايل: كنت بتفرج عليكي بس ما توقعتش أطلع معاكي
زوجة ضحية فيصل لـ نهال طايل: كنت بتفرج عليكي بس ما توقعتش أطلع معاكي

إسراء صبري

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة عبر برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، عن قضية إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد أصحاب مطعم شهير.

وقالت زوجة ضحية فيصل “حازم”،: "المجرمين قطعوا شرايين رِجل زوجي كلها، وهو مش طرف في المشكلة"، متابعة: "زوجي تم قتله بالأسلحة البيضاء وتقطيعه، لدرجة إن ملابسه ما كانتش موجودة".

وجهت حديثها لنهال طايل، قائلة: "كنت بتفرج عليكي في التلفزيون، بس ما كنتش أتوقع إني أطلع معاكي وأبقى في الموقف ده".

واسترسلت: "زوجي كان معروف عنه العمل الصالح ومساعدة الناس فقط"، متابعة: “أنا عندي 4 أولاد.. وأكبر بناتي 13 سنة.. والأصغر عنده سنة واحدة”.

وأكدت: "كان حنين عليا أوي، ومعوضني عن حنان الأم والأب، لكن دلوقتي أنا بقيت يتيمة وأولاده"، مضيفة: "جوزي راح ضحية خناقة أكل". 

