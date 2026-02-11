زوجة ضحية فيصل لـ نهال طايل: كنت بتفرج عليكي بس ما توقعتش أطلع معاكي

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة عبر برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، عن قضية إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد أصحاب مطعم شهير.

وقالت زوجة ضحية فيصل “حازم”،: "المجرمين قطعوا شرايين رِجل زوجي كلها، وهو مش طرف في المشكلة"، متابعة: "زوجي تم قتله بالأسلحة البيضاء وتقطيعه، لدرجة إن ملابسه ما كانتش موجودة".

وجهت حديثها لنهال طايل، قائلة: "كنت بتفرج عليكي في التلفزيون، بس ما كنتش أتوقع إني أطلع معاكي وأبقى في الموقف ده".

واسترسلت: "زوجي كان معروف عنه العمل الصالح ومساعدة الناس فقط"، متابعة: “أنا عندي 4 أولاد.. وأكبر بناتي 13 سنة.. والأصغر عنده سنة واحدة”.

وأكدت: "كان حنين عليا أوي، ومعوضني عن حنان الأم والأب، لكن دلوقتي أنا بقيت يتيمة وأولاده"، مضيفة: "جوزي راح ضحية خناقة أكل".