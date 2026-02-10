قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
اللي ستره ربه ميفضحوش عبده.. تعليق ناري من نهال طايل على واقعة دنيا الألفي

نهال طايل
نهال طايل
البهى عمرو

هاجمت الإعلامية نهال طايل، التصرف الذي صدر من المطربة دنيا الألفي، قائلة :" مش عارفة هي مين المطربة اللي خرج منها ألفاظ  خارجة، ولكن تم تحويلها للتحقيق".

وأضافت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد، أن « لو تحدثت عن الجيل السابق للجيل الحالي مثل أمينة وبوسي، وهدى، سنجد أنهم يقدمون طرب شعبي مختلفا عن الحالي".

وأوضحت أن بعض المطربات حاليا ليس الأعلى جمالا ولا الأفضل صوتا، لكن هؤلاء يتصدرن بالمشكلات التي تصدر منهن.

اللي ستره ربه ميفضحوش عبده

 

وانفعلت قائلة :" في سب الدين على المسرح، وشتائم، وأمور أعلى من الطبيعي، وأشياء غريبة لم تحدث من قبل، ولذلك ما يحدث ليس له سبب، ولا يوجد له مبرر.. واللي ستره ربه ميفضحوش عبده".

ووجهت التحية لنقابة المهن الموسيقية، وللنقيب مصطفى كامل  للتصدي لأي مشهد غير مقبول، وضبط الأمور، والعمل على تقديم الأفضل للجمهور.

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطربة دنيا الألفي عن العمل لمدة شهرين، مع تغريمها مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية التحقيق معها بشأن واقعة استخدام ألفاظ غير لائقة خلال أحد الأفراح.

وجاء القرار عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله المطربة وهي تتلفظ بعبارات اعتبرتها النقابة مسيئة، الأمر الذي استدعى استدعاءها إلى مقر النقابة العامة، تنفيذًا لتعليمات النقيب العام، للتحقيق في الواقعة.

ومثلت دنيا الألفي أمام الشؤون القانونية ولجنة العمل بالنقابة، برئاسة الدكتور علاء سلامة والوكلاء منصور هندى ومحمد صبحي وأيمن أمين ومشرف عام الاقاليم علي الشريعي، كما حضر أيضا الفنان احمد العيسوى وكيل النقابة والدكتور عادل مصطفى سكرتير عام النقابة، وخالد بيومي أمين عام الصندوق، حيث تم الاستماع إلى أقوالها، وصدر قرار بإيقافها عن العمل لمدة شهرين وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

من جانبها، قدمت المطربة اعتذارًا رسميًا عما بدر منها، مؤكدة أن ما حدث كان خارجًا عن إرادتها، ومشددة على احترامها الكامل لنقابة المهن الموسيقية وقراراتها، ومعلنة التزامها التام بتعليمات النقابة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القيم الفنية والأخلاقية، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تسيء للمهنة أو الذوق العام.

