نهال طايل عن حجب لعبة "روبلوكس": الحمدلله هم وانزاح

علقت الإعلامية نهال طايل، على حجب لعبة روبلوكس في مصر، قائلة: “مسلسل لعبة وقلبت بجد” تناول تأثير تلك اللعبة على الأطفال.



واضافت خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن المسلسل يوضح مدى تأثير الالعاب الالكترونية على الأولاد والمجتمع، متابعة: يجب علينا استخدام التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة التي تفيد المجتمع.

واسترسلت:" قرار حجب لعبة روبلوكس أفضل حاجة اتعاملت للأولاد"، متابعة: "قرار صائب وفي مصلحة كل أب وأم".

وأكملت:" لعبة روبلوكس هم وانزاح واللهم لك الحمد على وجود مؤسسات تساعدنا في تربية أولادنا".



