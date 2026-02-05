قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب بالشيوخ: قمة مصر وتركيا تعكس تحوّل النظام الدولي نحو الإقليمية

قال الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن القمة المصرية-التركية التي عُقدت عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تأتي في إطار تحولات كبرى يشهدها النظام الدولي، حيث ينتقل العالم تدريجيًا من مرحلة العولمة إلى مرحلة الإقليمية، مع بروز نظم إقليمية جديدة في طور التشكّل والتبلور.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن هذا التحول يفرض ضرورة التركيز على دور القوى الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا تُعدّان من أهم القوى الإقليمية في المنطقة، ولديهما خلفية مشتركة تتعلق بهذا السياق الإقليمي المتغير.

وأشار إلى أن القمة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي، إلى جانب اتفاقيات أخرى تحمل أبعادًا عسكرية، ما يعكس عمق التعاون بين البلدين وتنوع مجالاته، ويؤكد أهمية الشراكة المصرية-التركية في المرحلة المقبلة.

