سيرجي دوارا يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلي قبل غلق الميركاتو الشتوي

كشفت مصادر مطلعة عن وصول المهاجم الكاميروني سيرجي دوارا إلى القاهرة، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، والمقرر انتهاؤه في 8 فبراير الجاري.

ويُعد دوارا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الكاميرونية، بعدما قدم موسمًا لافتًا في الدوري الكاميروني الممتاز، حيث شارك في 25 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 11 آخرين، ليتوج هدافًا للمسابقة وأفضل لاعب صاعد.

وسبق للمهاجم الكاميروني تمثيل منتخب بلاده، إذ خاض مباراة دولية بقميص منتخب أسود الكاميرون، ما يعكس حجم الإمكانيات التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي.

وشهدت الفترة الماضية اهتمامًا من نادي لانس الفرنسي للتعاقد مع اللاعب، كما تلقى عرضًا رسميًا من الرجاء المغربي، إلا أن دوارا فضل تأجيل تلك العروض في انتظار حسم وجهته المقبلة، والتي باتت قريبة من الأهلي.