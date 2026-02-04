كوريا الجنوبية تبحث تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية مع السعودية والإمارات

بحثت وزارة الملكية الفكرية بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل وحماية الملكية الفكرية.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أنه خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ناقش الجانبان سبل التعاون في سياسات الذكاء الاصطناعي والتمويل وحماية الملكية الفكرية وغيرها.

واتفقت الوزارة مع مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الملكية الفكرية خلال العام الجاري.



كما اتفق الجانبان من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج "الطريق السريع لفحص براءات الاختراع" الذي سيتيح للشركات الكورية الحصول على فحص سريع لطلباتها في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على براءات الاختراع المسجلة في كوريا.



وخلال الاجتماع مع الجانب الإماراتي، تمت مناقشة سبل التعاون في تمويل الملكية الفكرية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة السلع المقلدة.

