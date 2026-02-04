قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
محافظات

تنمية الأسرة المصرية ووعي ومسؤولية.. ندوة بأعلام دمياط

اعلام دمياط
اعلام دمياط
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، حلقة نقاشية بعنوان «تنمية الأسرة المصرية.. وعي ومسؤولية»، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا، في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن تنمية الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري القادر على مواكبة متغيرات العصر والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ترسيخ الوعي المجتمعي يبدأ من داخل الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، ومن ثم فهي مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة السكانية يمثلان حجر الأساس في تحسين صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المبادرات الرئاسية الصحية في دعم صحة الأسرة المصرية، من خلال التوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيا .

وأشاد الدكتور رضا فراج, مدير تنمية  الأسرة بالإدارة الصحية بالزرقا بجهود الدولة في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تلك الجهود تُعد ضرورة وطنية لدعم مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للأجيال القادمة.

دمياط

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

