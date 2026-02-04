تنمية الأسرة المصرية ووعي ومسؤولية.. ندوة بأعلام دمياط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، حلقة نقاشية بعنوان «تنمية الأسرة المصرية.. وعي ومسؤولية»، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا، في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن تنمية الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري القادر على مواكبة متغيرات العصر والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ترسيخ الوعي المجتمعي يبدأ من داخل الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، ومن ثم فهي مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة السكانية يمثلان حجر الأساس في تحسين صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المبادرات الرئاسية الصحية في دعم صحة الأسرة المصرية، من خلال التوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيا .

وأشاد الدكتور رضا فراج, مدير تنمية الأسرة بالإدارة الصحية بالزرقا بجهود الدولة في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تلك الجهود تُعد ضرورة وطنية لدعم مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للأجيال القادمة.