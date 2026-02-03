ندوة توعوية عن سلامة الغذاء بمجمع الإعلام بدمياط

أقيمت، اليوم، ندوة توعوية بمجمع الإعلام بدمياط بحضور سيد عكاشه مدير المجمع ونقيب التمريض بدمياط نجلاء درويش بحضور محاضرين من مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن وسليم الي جميع المواطنين والذين أكدوا رفع الوعي لدي المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وسبل التاكد من سلامة الغذاء .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، و المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واشراف اللواء دكتور طارق بحيري وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية.

وتعد الندوة استكمالا لسلسة الندوات التوعوية حول سلامة الغذاء التي اطقتها المحافظة خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ علي الصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي نحو حماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك في إطار مبادرة “ أنا متعلم مدى الحياة”