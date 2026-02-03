طعام غير متوقع خارق في حماية النظر ومحاربة السرطان

يعرف اليقطين باسم القرع العسلي في بعض البلاد وهو من الأطعمة الغنية بفيتامين أ والكاروتين ومضادات الأكسدة مما يجعله قادر على حماية الجسم من أمراض عديدة.

وذكر موقع everydayhealth أن اليقطين من اقوى المواد الطبيعية التى تساعد في حماية العينين من مشاكل عديدة كما أنه يقوي المناعة وغنى بمضادات الأكسدة ويمنع السرطان.

تقوية المناعة ومحاربة السرطان



في اليقطين إلى فيتامين أ، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

إذا تساءلت يوماً عن سر اللون البرتقالي المميز لفانوس جاك-أو-لانترن الكلاسيكي، فيمكنك أن تشكر صبغة حمراء برتقالية تسمى بيتا كاروتين، والتي يحولها جسم الإنسان إلى فيتامين أ الغني بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين هو نوع من الكاروتينويد، وهي فئة من الأصباغ الموجودة في الفواكه والخضروات والتي تعمل أيضاً كمضادات للأكسدة .

يُعدّ اليقطين مصدراً غذائياً غنياً بشكل طبيعي بمضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، الذي يدعم صحة العينين والجلد والمناعة" وعلى الرغم من اختلاف تركيزه باختلاف أنواع اليقطين، إلا أن بيتا كاروتين هو الكاروتينويد الرئيسي في معظم أنواع اليقطين، ويتركز بشكل أكبر في القشرة واللب مقارنةً بالبذور.

يُعد فيتامين أ من العناصر الغذائية الأساسية، ويرتبط في الغالب بالرؤية والمناعة والتكاثر والنمو، ولكن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين أ أو بيتا كاروتين كما يقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وقد يساهم المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في القرع في خصائصه المحتملة في مكافحة السرطان ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.



دعم صحة العين والجلد

تتغير صحة العين والجلد حتمًا مع التقدم في السن، لكن بعض العناصر الغذائية قد تدعمها والبيتا كاروتين ليس الكاروتينويد الوحيد الموجود في اليقطين، فهو يحتوي أيضًا على اللوتين والزياكسانثين.

من المعروف أن الكاروتينويدين اللوتين والزياكسانثين يساعدان في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وقد يساعدان أيضًا في الحد من إعتام عدسة العين.