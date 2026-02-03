قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طعام غير متوقع خارق في حماية النظر ومحاربة السرطان

النظر
النظر
اسماء محمد

يعرف اليقطين باسم القرع العسلي في بعض البلاد وهو من الأطعمة الغنية بفيتامين أ والكاروتين ومضادات الأكسدة مما يجعله قادر على حماية الجسم من أمراض عديدة.

وذكر موقع everydayhealth أن اليقطين من اقوى المواد الطبيعية التى تساعد في حماية العينين من مشاكل عديدة كما أنه يقوي المناعة وغنى بمضادات الأكسدة ويمنع السرطان.

تقوية المناعة ومحاربة السرطان 


في اليقطين إلى فيتامين أ، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.
إذا تساءلت يوماً عن سر اللون البرتقالي المميز لفانوس جاك-أو-لانترن الكلاسيكي، فيمكنك أن تشكر صبغة حمراء برتقالية تسمى بيتا كاروتين، والتي يحولها جسم الإنسان إلى فيتامين أ الغني بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين هو نوع من الكاروتينويد، وهي فئة من الأصباغ الموجودة في الفواكه والخضروات والتي تعمل أيضاً كمضادات للأكسدة .

القرع

يُعدّ اليقطين مصدراً غذائياً غنياً بشكل طبيعي بمضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، الذي يدعم صحة العينين والجلد والمناعة" وعلى الرغم من اختلاف تركيزه باختلاف أنواع اليقطين، إلا أن بيتا كاروتين هو الكاروتينويد الرئيسي في معظم أنواع اليقطين، ويتركز بشكل أكبر في القشرة واللب مقارنةً بالبذور.

يُعد فيتامين أ من العناصر الغذائية الأساسية، ويرتبط في الغالب بالرؤية والمناعة والتكاثر والنمو، ولكن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين أ أو بيتا كاروتين كما يقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وقد يساهم المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في القرع في خصائصه المحتملة في مكافحة السرطان ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

القرع


دعم صحة العين والجلد

تتغير صحة العين والجلد حتمًا مع التقدم في السن، لكن بعض العناصر الغذائية قد تدعمها والبيتا كاروتين ليس الكاروتينويد الوحيد الموجود في اليقطين، فهو يحتوي أيضًا على اللوتين والزياكسانثين.

من المعروف أن الكاروتينويدين اللوتين والزياكسانثين يساعدان في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وقد يساعدان أيضًا في الحد من إعتام عدسة العين.

اليقطين القرع النظر صحة العينين محاربة السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تبدأ طرح تحديثات نظام فبراير 2026 لهواتف أندرويد وخدمات Play

فايرفوكس

فايرفوكس يضيف زرًا لإغلاق كل ميزات الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد