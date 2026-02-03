آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي

تأهل فريق ارسنال إلي نهائي كأس رابطة الدوري الانجليزي علي حساب تشيلسي بنتيجة 4-2 مجموع اللقاءين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الامارات في دور نصف نهائي كأس رابطة الانجليزي.

وسجل آرسنال هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق كاي هافيرتز بعد مراوغه حارس مرمي تشيلسي ويسدد الكرة والمرمي خالي تماما.

وجاءت تسديدة خطيرة لأرسنال عن طريق بييرو هينكابي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه في الدقيقة 19.

ونفذت ركلة ركنية لتشيلسي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى حدود المنطقة حيث وجدت متابعة من مارك كوكوريا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 64.

وأرسلت ركلة ركنية لتشيلسي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ويسلي فوفانا بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 82.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابرييل - هينكابي

خط الوسط: رايس - زوبيمندي - إيزي

خط الهجوم: مادويكي - جيوكيريس - مارتينيلي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - تشالوباه - فوفانا - هاتو - كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو - سانتوس - إنزو

خط الهجوم: بيدرو - ديلاب.