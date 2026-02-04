«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟

علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على أداء الأهلي أمام البنك الأهلي، بعد التعادل الإيجابي للفريقين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “‏حتى الدقيقة 80 هدف التعادل لم تكن مشكلة الأهلي أسماء لاعبين ولكنها كانت مشكلة الفريق.. وكل مباراة يبدو فيها الأهلي خارج مستواه يكون أول الأسباب إجادة الفريق المنافس وتعامله تكتيكيًا بصورة جيدة في مُواجهته فلماذا لا ينظر أحد لأداء المنافس قبل الإشارة إلى أسماء لاعبين.. والأصل أن الأهلي يحقق الفوز حين يبدأ ويهاجم ويسيطر …وهذا لم يحدث في تلك المباراة؟”.

حسن المستكاوي على إكس

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.