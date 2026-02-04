ناقد رياضي يفتح النار: أرقام الأهلي هذا الموسم تدق ناقوس الخطر.. والجماهير في حيرة

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على أداء النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، وذلك عقب التعادل أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على «فيسبوك»:

«أرقام سلبية غير مسبوقة للأهلي هذا الموسم:

فاز في نصف مبارياته فقط ببطولة الدوري بنسبة 50%، وفشل في تحقيق الفوز في النصف الآخر.

خاض 14 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل في 6، وخسر مباراة واحدة.

خاض 14 مباراة في الدوري، دخل مرماه خلالها 15 هدفًا (أكثر من عدد المباريات)، بمعدل يزيد على هدف في المباراة الواحدة.

خاض إجمالًا 32 مباراة هذا الموسم، دخل مرماه خلالها 36 هدفًا.

محمد الشناوي خاض 18 مباراة إجمالًا هذا الموسم، دخل مرماه خلالها 18 هدفًا، بمعدل هدف في كل مباراة.

احتل الأهلي المركز الرابع والأخير في مجموعته بكأس العالم للأندية.

ودّع الأهلي بطولة كأس مصر من الدور الأول أمام فريق المصرية للاتصالات، الذي يلعب في الدرجة الثانية.

احتل الأهلي المركز السادس وقبل الأخير في مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر».

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن «تريزيجيه» في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء، عقب تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.