زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

أمريكا عادت .. «قبعة» تسرق الأضواء بالبيت الأبيض بشعار جديد لـ ترامب
كرنفال استعراضي لـ 14فرقة للفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة بدورته الـ13 | شاهد
«بنزيما»: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. وسأقدّم كل ما لديّ من أجل الزعيم
توفيق عكاشة مُحذرًا: ترامب بيلعب بالبيضة والحجر ويضع نفسه في خطر
خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك
إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة
بعد أزمة جرينلاند .. ألمانيا تحسم موقفها من مقاطعة المونديال الأمريكي
شهيدان في خان يونس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين
بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور
بلاش مُكابرة .. أحمد الطيب يطالب مسئولي الأهلي بعودة إمام عاشور
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا .. ننشر أهداف قانون نقابة المهن الرياضية
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
بالصور

آية التيحي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) عن ارتفاع مقلق في عدد التفاعلات الضارة المرتبطة بحقن مونجارو (Mounjaro) المستخدمة في إنقاص الوزن وعلاج السكري من النوع الثاني، حيث سُجلت زيادة بنحو 300% خلال عام واحد فقط، مع الإبلاغ عن 71 حالة وفاة.

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة 

وذكرت الهيئة بات الآثار الجانبية المشتبه بها لحقنة المونجارو، تم تسجيل 40,245 تفاعلًا ضارًا مرتبطًا بمونجارو في عام 2025 داخل المملكة المتحدة، وفقا لما نشر في صحيقة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا لحقنة المونجارو اضطرابات الجهاز الهضمي (غثيان – إسهال – تقلصات بالبطن).، تم تسجيل 37,546 بلاغًا عن أعراض هضمية فقط، بينها 19 حالة وفاة.

وتُدرج هيئة الصحة البريطانية (NHS)، بأن أعراض حقن المونجارو ضمن الآثار الجانبية المحتملة للحقنة الأسبوعية.

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة 

من الأكثر تضررًا؟

وشكلن النساء النسبة الأكبر من البلاغات، بعدد 32,075 تقريرًا، وأعلى فئة عمرية أبلغت عن أعراض كانت بين 30 و39 عامًا.

وقامت هيئة MHRA مؤخرًا بتحديث النشرات الطبية لحقن مونجارو، ويجوفي، وأوزمبيك، محذرة من وجود خطر ضئيل للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد، وهو مرض مؤلم قد يؤدي إلى:
ـ آلام شديدة في البطن والظهر
ـ قيء وحمى
ـ مضاعفات خطيرة مثل تعفن الدم وفشل الأعضاء
ـ الوفاة في بعض الحالات النادرة.

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة 

وسُجلت أول حالة وفاة رسمية في المملكة المتحدة عام 2024، لممرضة تبلغ من العمر 58 عامًا، حيث أدرجت شهادة الوفاة التهاب البنكرياس الحاد كسبب مباشر، مع اعتبار استخدام مونجارو عاملًا مساهمًا.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.6 مليون شخص في إنجلترا وويلز واسكتلندا استخدموا حقن التخسيس خلال الـ12 شهرًا الماضية.

