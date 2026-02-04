شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على موقف النادي الأهلي من جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل أمام البنك الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: ''جماهير الأهلي اللي كانت سعيدة جدًا بتعادل بيراميدز مع الجونة وبخسارة سيراميكا أمام المصري، غدًا إذا فاز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية وهو أمر متوقع جدًا، يتخطى الأهلي في جدول الترتيب، ويهبط الأهلي إلى المركز الرابع، كل المشاكل اللي موجودة عند الزمالك من مستحقات وإيقاف قيد وي وي، إذا فاز اليوم سيتفوق على الأهلي''.

وتابع شوبير: ''الموقف بالنسبة للأهلي في جدول الدوري، كلما خسر نقاط كلما ازدادت الأمور صعوبة في محاولة احتفاظه ببطولة الدوري العام''.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.