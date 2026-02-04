قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران
وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو
نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟
الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي
مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي
سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية
شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله
أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل
أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل
شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على موقف النادي الأهلي من جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل أمام البنك الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: ''جماهير الأهلي اللي كانت سعيدة جدًا بتعادل بيراميدز مع الجونة وبخسارة سيراميكا أمام المصري، غدًا إذا فاز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية وهو أمر متوقع جدًا، يتخطى الأهلي في جدول الترتيب، ويهبط الأهلي إلى المركز الرابع، كل المشاكل اللي موجودة عند الزمالك من مستحقات وإيقاف قيد وي وي، إذا فاز اليوم سيتفوق على الأهلي''.

وتابع شوبير: ''الموقف بالنسبة للأهلي في جدول الدوري، كلما خسر نقاط كلما ازدادت الأمور صعوبة في محاولة احتفاظه ببطولة الدوري العام''.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

أحمد شوبير النادي الأهلي شوبير الزمالك الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

إمام عاشور

إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي .. خالد الغندور يكشف تفاصيل العرض

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب

المتهم بقتل صغار المنوفية

مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

جانب من الاجتماع

خريطة استثمارية جديدة بمدينة الشروق لتعزيز النشاط التجاري والإداري والطبي

صورة ارشيفية

مُبادرة صناعية تُعيد توظيف الموارد لدعم منظومة الغاز وتعزيز التنمية المستدامة | تفاصيل

بالصور

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد