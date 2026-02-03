دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

دخل لاجراء جراحه بسيطه وهى خلع ضرسه، خرج جثه هامده، هذا ما حدث للطفل محمد ماجد الجنيدى ٣ سنوات بدمياط .

حسب ما اكده والد الطفل ماجد الجنيدى أن طفله محمد عمره لايتعدى الثلاث سنوات وكان يعانى من الالام في الاسنان وذهب والده إلى طبيب خاص بأحد المستشفيات الخاصه لاطفال وأكد له أن الطفل يحتاج لتدخل جراحي بسيك لحشو اكتر من ضرس وتتكلف العمليه ٣٠ الف جنيه وبالفعل قام الأب بدفع المبلغ وبعد وقت قليل من دخول الطفل لغرفه العمليات شاهدت اسره الطفل حاله من التوتر لدى الطاقم الطبي وبعدها هرب الطبيب وابلغوا الأب أن ابنه توفي بسبب جرعه بنج زائدة حسب مااكدة والد الطفل.

وأكد والد الطفل في تصريح ‘ لصدى البلد ’ أن الطفل خضع لعمليه تخدير من البنج كامله لإجراء جراحه تسوس اسنان اماميه وبعد ساعتين من دخوله غرفه العمليات تبين وفاة طفله والسبب أن جرعه البنج كانت زائدة .

وأكد والد الطفل ، أن الطبيب وطاقم التمريض هربوا من المستشفي فور وفاه الطفل .

وطالب والد الطفل بمحاسبه المتسبب في الخطأ الطبي الذي تسبب في وفاه طفله.