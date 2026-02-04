موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم في الدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، نظيره كهرباء الإسماعيلية، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز..

وتُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق فوزين متتاليين، الأول أمام بتروجيت في الدوري الممتاز، والثاني على حساب المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما منح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة مرتين.

في المقابل، يعاني فريق كهرباء الإسماعيلية في قاع جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 10 هزائم.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة تُذاع المواجهة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.