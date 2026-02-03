قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في ختام النسخة الثانية من مبادرة تمكين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، في فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية “تمكين”، التي أُقيمت بمعبد الأقصر تحت رعاية معالى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي والطلاب.

وأكد وزير التعليم العالي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية ومؤشرًا أساسيًا لتقدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى فلسفة الدمج الشامل داخل الجامعات، بما يضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة لجميع الطلاب.


وأوضح أن النسخة الثانية من المبادرة شهدت مشاركة طلاب من مصر والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بما يعكس البعد الدولي للمبادرة، ودور الجامعات المصرية كمنصات للحوار الأكاديمي والتبادل الثقافي. وأسفرت الفعاليات عن عدة مخرجات مهمة، من بينها تنظيم ندوة علمية دولية حول التصميم الشامل، وتنفيذ برنامج Step Zero التعليمي التفاعلي، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي متخصص للعاملين بمراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات.


وتأتي مشاركة جامعة الوادي الجديد تأكيدًا على حرصها المستمر على دعم وتمكين طلابها من ذوي الإعاقة، وتبني أفضل الممارسات في مجال الدمج الأكاديمي. كما شارك في الحضور وفد مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، برئاسة الأستاذ الدكتور أسماء محمد عيد مدير المركز، والأستاذ الدكتور محمود محارب نائب مدير المركز، في إطار جهود الجامعة لتعزيز خدمات الدعم والرعاية المقدمة للطلاب.


وشهد الحفل تكريم عدد من مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة المتميزة، إلى جانب فقرات فنية ووطنية قدمها الطلاب، وفقرة غنائية للفنانة نسمة محجوب، والتى نالت إعجاب الحضور.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

ليلة في حب التراث..محافظ الوادي الجديد يشهد "حفل السمر" لوفود المحافظات الحدودية

جانب من الحدث

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في ختام النسخة الثانية من مبادرة تمكين

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد