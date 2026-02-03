رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في ختام النسخة الثانية من مبادرة تمكين

شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، في فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية “تمكين”، التي أُقيمت بمعبد الأقصر تحت رعاية معالى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي والطلاب.

وأكد وزير التعليم العالي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية ومؤشرًا أساسيًا لتقدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى فلسفة الدمج الشامل داخل الجامعات، بما يضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة لجميع الطلاب.



وأوضح أن النسخة الثانية من المبادرة شهدت مشاركة طلاب من مصر والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بما يعكس البعد الدولي للمبادرة، ودور الجامعات المصرية كمنصات للحوار الأكاديمي والتبادل الثقافي. وأسفرت الفعاليات عن عدة مخرجات مهمة، من بينها تنظيم ندوة علمية دولية حول التصميم الشامل، وتنفيذ برنامج Step Zero التعليمي التفاعلي، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي متخصص للعاملين بمراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات.



وتأتي مشاركة جامعة الوادي الجديد تأكيدًا على حرصها المستمر على دعم وتمكين طلابها من ذوي الإعاقة، وتبني أفضل الممارسات في مجال الدمج الأكاديمي. كما شارك في الحضور وفد مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، برئاسة الأستاذ الدكتور أسماء محمد عيد مدير المركز، والأستاذ الدكتور محمود محارب نائب مدير المركز، في إطار جهود الجامعة لتعزيز خدمات الدعم والرعاية المقدمة للطلاب.



وشهد الحفل تكريم عدد من مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة المتميزة، إلى جانب فقرات فنية ووطنية قدمها الطلاب، وفقرة غنائية للفنانة نسمة محجوب، والتى نالت إعجاب الحضور.