صدمة بالبيت الأبيض .. ترامب يتهرّب من أسئلة حسّاسة بشأن ملف إبستين والناجيات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الوقت قد حان للأمريكيين لتجاوز قضية ملفات إبستين، رافضًا الإجابة عن أسئلة حول شكاوى الناجيات.

وقال “ترامب” من المكتب البيضاوي: "أعتقد أن الوقت قد حان حقًا لأن تنشغل البلاد بأمور أخرى.. الآن وقد لم يظهر أي شيء عني سوى أنها كانت مؤامرة ضدي، حرفيًا، ولكن ضد إبستين وآخرين، أعتقد أن الوقت قد حان الآن لأن تنشغل البلاد بأمور أخرى".

ورفض “ترامب” التعليق على سؤال وُجّه له خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض، بشأن مخاوف ناجيات إبستين حول مدى التنقيح في الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية.

كما تجاهل الرئيس ترامب الكشف عن ورود أسماء حلفاء مثل إيلون ماسك ووزير التجارة هوارد لوتنيك في الملفات.

وقال ترامب: "أنا متأكد من أنهم بخير، وإلا لكانت تصدرت عناوين الأخبار الرئيسية".