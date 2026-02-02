ترامب يدافع عن نفسه: لم أزر جزيرة إبستين المروعة أبدًا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة الممثل الكوميدي تريفور نوح بسبب تصريحات أدلى بها خلال حفل توزيع جوائز جرامي حول علاقات الرئيس بالملياردير جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي.

تأتي تصريحات نوح بعد فترة وجيزة من نشر وزارة العدل الأمريكية ما يقارب ثلاثة ملايين وثيقة تخص إبستين، والتي تضمنت إشارات عديدة إلى الرئيس.

وأثناء تقديمه حفل توزيع الجوائز، أطلق نوح نكتة حول مساعي ترامب المتكررة للاستحواذ على غرينلاند.

قال نوح: "وهذا منطقي، أعني، بما أن جزيرة إبستين قد اختفت، فهو بحاجة إلى جزيرة جديدة ليقضي فيها وقته مع بيل كلينتون".

أشارت هذه التصريحات إلى جزيرة إبستين، التي تُعد محور اتهامات الاتجار بالجنس الموجهة ضد الممول، الذي يُقال إنه كان يصطحب فتيات قاصرات إلى الجزيرة ويتاجر بهن لرجال نافذين.

ذُكر اسم كل من ترامب والرئيس بيل كلينتون في ملفات إبستين، مع العلم أن وجود اسم شخص ما في الملفات لا يعني بالضرورة ارتكابه أي جرائم.

تتضمن أحدث مجموعة من الملفات قائمةً بالبلاغات التي تلقتها جهات إنفاذ القانون، والتي تشير إلى ترامب.

وقد جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي قائمة الادعاءات، ولكن لا يوجد ما يشير إلى تاريخ وقوعها أو مدى مصداقيتها ولا يتضمن المستند أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

بينما تُظهر السجلات أن ترامب وعائلته سافروا على متن طائرة إبستين الخاصة عدة مرات، فقد نفى الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا زيارة جزيرة إبستين.

قبل وفاته، لم يُدلِ إبستين بأي تصريحات تُؤيد أو تُفنّد تصريحات ترامب، ولم تُنشر أي سجلات تُناقض تصريحات الرئيس.

تُظهر وثائق المحكمة أن إبستين صرّح تحديدًا بأن كلينتون لم يزر جزيرته، كما أكدت صديقته وشريكته، جيسلين ماكسويل، لوزارة العدل الأمريكية أن كلينتون لم يزر الجزيرة.

يُهدد الرئيس ترامب باستمرار بمقاضاة من ينتقدونه، وخاصة وسائل الإعلام، أو يُقاضيهم بالفعل.

أسفرت بعض دعاويه عن تسويات، بما في ذلك دعاوى ضد ABC وCBS. بينما رُفضت دعاوى أخرى، بما في ذلك دعاوى ضد CNN ونيويورك تايمز، من قِبل القضاة.