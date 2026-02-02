مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تتجاوز البنزين

كشفت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) تجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بالكامل مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين وذلك لأول مرة في شهر ديسمبر عام 2025.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الإثنين/ أنه على الرغم من تخفيف الاتحاد الأوروبي لحظره على انبعاثات السيارات في عام 2035، فقد سجل الاتحاد عددا أكبر من السيارات الكهربائية الهجينة العام الماضي، ما يشير إلى تحول في التوجه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن مصنعي السيارات في الاتحاد سيلتزمون بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% بدءا من عام 2035، بدلا من الخفض الكامل الذي ينص عليه تشريع الاتحاد.

ويلغي هذا القرار الحظر الشامل المثير للجدل على سيارات محركات الاحتراق الداخلي الذي تم اعتماده في شهر مارس عام 2023.

وبشكل عام، ستظل السيارات الكهربائية الهجينة، التي تجمع بين البطاريات ومحركات البنزين، الفئة الأكبر في عام 2025.

وكانت ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا أكبر أربع أسواق للسيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي. وشكلت هذه الدول الأعضاء الأربع مجتمعة 62% من تسجيلات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وبحلول نهاية عام 2025، انخفضت تسجيلات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 7ر18% في جميع الأسواق الرئيسية.

وشهدت فرنسا أكبر انخفاض، حيث تراجعت التسجيلات بنسبة 32%، تلتها ألمانيا بانخفاض قدره 6ر21%، ثم إيطاليا بنسبة 2ر18%، وإسبانيا بانخفاض قدره 16%.

وفي نهاية عام 2025، فقدت سيارات البنزين والديزل حصة سوقية كبيرة في أجزاء كثيرة من أوروبا. وبينما لا يزال البنزين يمثل أكثر من ربع السوق، انخفضت حصة الديزل إلى أقل من 10%.

وبحسب يوروستات، تتأثر تفضيلات المستهلكين فيما يتعلق باختيار سيارة ركاب جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل أو الوقود البديل بشكل أساسي بالحوافز الوطنية واللوائح الضريبية.

وفي العام الماضي، قدمت إيطاليا وبولندا واليونان أكبر قدر من الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية.

وتقدم إيطاليا نحو 11 الف يورو للأفراد، تغطي ما يصل إلى 30% من إجمالي سعر شراء سيارة كهربائية جديدة. ويعتمد مبلغ الدعم على الدخل، وتستثنى السيارات التي يزيد سعرها عن 700ر42 يورو (شاملة ضريبة القيمة المضافة) من البرنامج.

وتقدم كل من اليونان وبولندا نحو 9 آلاف يورو كدعم للأفراد.

وفي اليونان، يضاف إلى هذا المبلغ مكافأة قدرها 2000 يورو عند استبدال سيارة قديمة ملوثة، ومكافأة إضافية قدرها ألف يورو إذا كان عمر المشتري أقل من 29 عاما. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة حوافز ضريبية سخية. تعفى السيارات الكهربائية من ضريبة التسجيل، كما تعفى السيارات الأقل تلويثا من ضريبة الطرق.

ويسهم قطاع صناعة السيارات بأكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

ويوفر هذا القطاع 1ر8% من إجمالي وظائف التصنيع في الاتحاد الأوروبي، حيث يعمل فيه 6ر13 مليون أوروبي.

يذكر أن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) تضم 17 من كبرى شركات تصنيع السيارات والشاحنات والحافلات في أوروبا، ويقع مقرها في عاصمة بلجيكا /بروكسل/.