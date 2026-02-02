قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسوم السحب بانستاباي والمميزات الجديدة

تطبيق انستاباي
تطبيق انستاباي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن رسوم السحب والميزة الجديدة بتطبيق انستاباي، والتي أطلقها تطبيق إنستاباي وتتيح للمستخدمين متابعة الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية للتحويلات والخدمات المختلفة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل إدارة المعاملات المالية داخل التطبيق، بما يساعد المستخدم على معرفة موقفه المالي بشكل فوري ودقيق.

إنستاباي

ميزة جديدة داخل تطبيق إنستاباي

تأتي الميزة الجديدة بتطبيق انستاباي ضمن جهود تطوير تجربة المستخدم، حيث تمكنه من الاطلاع على الحد الأقصى للاستخدام اليومي والشهري، وحجم العمليات التي تم تنفيذها بالفعل، إضافة إلى الرصيد المتبقي المتاح للاستخدام، وذلك مباشرة بعد الدخول إلى التطبيق واختيار الحساب، دون الحاجة إلى إجراء أي حسابات يدوية.

تطوير منظومة المدفوعات الرقمية انستا باي

يعكس هذا التحديث التوجه العام لمنظومة المدفوعات الرقمية في مصر نحو مزيد من الوضوح والسهولة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات الإلكترونية في المعاملات اليومية وسداد الالتزامات المختلفة، وهو ما يساهم في تحسين التخطيط المالي وتجنب تجاوز الحدود المقررة للاستخدام.

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز تطبيقات التحويلات اللحظية في السوق، حيث يعمل ضمن منظومة المدفوعات الوطنية، ويوفر مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية، ما يعزز ثقة المستخدمين في إجراء معاملاتهم المالية إلكترونيا.

ومن المنتظر أن تسهم الميزة الجديدة في تقليل الأخطاء الناتجة عن تجاوز الحدود المسموح بها، وتسريع اتخاذ القرار، خاصة عند تنفيذ معاملات متكررة أو ذات قيم مرتفعة.

إنستاباي

الحد الأقصى للسحب والتحويل عبر إنستاباي

يتزايد اهتمام المستخدمين بالحدود القصوى للسحب والتحويل من خلال تطبيق إنستاباي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وتم تحديد الحدود على النحو التالي:
الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70000 جنيه.
الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية 120000 جنيه.
الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية 400000 جنيه.

رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي

وتقرر فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1٪ من قيمة المعاملة، بحد أدنى 0.50 جنيه، وحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.
كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا لكل عميل، على أن يتم فرض رسوم قدرها 0.50 جنيه على كل عملية استعلام إضافية.

إنستاباي

 


يتطلب استخدام تطبيق إنستاباي تحميله من متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو متجر آبل لمستخدمي آيفون، ثم تأكيد رقم الهاتف المحمول وإدخال البيانات الشخصية، مع إمكانية تفعيل خاصية البصمة لفتح التطبيق.


بعد ذلك يتم اختيار البنك المتعامل معه، وإضافة بيانات البطاقة البنكية والحساب البنكي، ثم إدخال الرقم السري IPN PIN لضمان سرية وأمان البيانات المالية.

وتعكس التحديثات الأخيرة في تطبيق إنستاباي توجها واضحا نحو تطوير الخدمات الرقمية وتقديم أدوات أكثر مرونة وشفافية للمستخدمين، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وإدارة المعاملات المالية بكفاءة أعلى.

