تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات

أطلق تطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية للتحويلات والخدمات المختلفة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل إدارة المعاملات المالية داخل التطبيق.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود تطوير تجربة المستخدم، حيث تتيح معرفة الحد الأقصى للاستخدام اليومي والشهري، وما تم استخدامه بالفعل، إضافة إلى الرصيد المتبقي المتاح، وذلك فور الدخول إلى التطبيق واختيار الحساب، دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات حسابية.

ويعكس هذا التحديث توجه منظومة المدفوعات الرقمية في مصر نحو مزيد من الوضوح والسهولة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات الإلكترونية في المعاملات اليومية وسداد الالتزامات المختلفة، بما يساعد المستخدمين على التخطيط المالي بشكل أدق وتجنب تجاوز حدود الاستخدام المقررة.

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز تطبيقات التحويلات اللحظية في السوق المصرية، حيث يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري ضمن منظومة المدفوعات الوطنية، بما يوفر مستوى مرتفعا من الأمان والموثوقية للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة الجديدة في تقليل الأخطاء الناتجة عن تجاوز الحدود المسموح بها، وتسريع اتخاذ القرار، خاصة في المعاملات المتكررة أو ذات القيم المرتفعة.

الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستاباي

يتزايد اهتمام المستخدمين بالحدود القصوى للسحب والتحويل عبر تطبيق إنستاباي، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، جاءت حدود السحب من تطبيق إنستاباي على النحو التالي:

حدد الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عند 70000 جنيه.

الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية بلغ 120000 جنيه.

الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية وصل إلى 400000 جنيه.

رسوم السحب من تطبيق إنستاباي

أعلن البنك المركزي في أبريل 2025 بدء تطبيق رسوم على خدمات التحويل عبر تطبيق إنستاباي، وذلك بعد فترة من إتاحة الخدمات مجانا منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.

وبدأت البنوك المصرية تطبيق الرسوم اعتبارا من الأول من أبريل، وفقا لقرار البنك المركزي، حيث تقرر فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 0.50 جنيه وحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.

كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا لكل عميل، على أن يتم فرض رسوم قدرها 0.50 جنيه على كل عملية استعلام إضافية.

خطوات تحميل وتفعيل تطبيق إنستاباي

يتطلب استخدام تطبيق إنستاباي تحميله من متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو متجر آبل لمستخدمي آيفون، ثم تأكيد رقم الهاتف المحمول، وإدخال البيانات الشخصية، وتفعيل خاصية البصمة لفتح التطبيق.

بعد ذلك يتم اختيار اسم البنك المتعامل معه، وإضافة بيانات البطاقة البنكية والحساب البنكي، ثم إدخال الرقم السري IPN PIN لضمان سرية وأمان البيانات المالية.