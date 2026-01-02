قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

إنستاباي
إنستاباي
محمد غالي

أطلق تطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعرف على الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية للتحويلات والخدمات المختلفة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل إدارة المعاملات المالية داخل التطبيق.

تطبيق إنستاباي

تطبيق إنستاباي

وتأتي الميزة الجديدة بتطبيق إنستاباي في  إطار جهود تطوير تجربة المستخدم، حيث تتيح الاطلاع الفوري على الحد الأقصى للاستخدام اليومي والشهري، وما تم استخدامه بالفعل، والمتبقي المتاح، بمجرد الدخول إلى التطبيق واختيار الحساب، دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات حسابية إضافية.

منظومة المدفوعات الرقمية

ويعكس هذا التطوير توجه منظومة المدفوعات الرقمية في مصر نحو مزيد من الوضوح والسهولة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات الإلكترونية في المعاملات اليومية وسداد الالتزامات المختلفة، بما يساعد المستخدمين على التخطيط المالي الدقيق وتجنب تجاوز حدود الاستخدام المقررة.

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز تطبيقات التحويلات اللحظية في السوق المصرية، حيث يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري ضمن منظومة المدفوعات الوطنية، ما يوفر مستوى مرتفعا من الأمان والموثوقية للمستخدمين. 

ومن المتوقع أن تسهم الميزة الجديدة في تقليل الأخطاء الناتجة عن تجاوز الحدود، وتسريع اتخاذ القرار، خاصة في المعاملات المتكررة أو ذات القيم المرتفعة.

البنك الأهلي المصري

وكشفت بيانات البنك الأهلي المصري أن إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة عبر تطبيق إنستاباي خلال عام 2024 بلغ نحو 333 مليون حركة، بإجمالي قيمة 1.5 تريليون جنيه، مقارنة بعدد 73 مليون حركة خلال عام 2023 بإجمالي 428 مليار جنيه، محققا زيادة في القيمة بلغت 250%.

كما استطاع البنك الأهلي المصري استقطاب نحو 1 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي الأهلي نت، ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 8.8 مليون عميل في ديسمبر 2024، بمعدل نمو 13% مقارنة بعدد 7.8 مليون عميل في ديسمبر 2023.

وأوضح البنك في بيان له أن عدد المشتركين بمحفظة فون كاش ارتفع ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2024، مع إغلاق نحو 0.2 مليون محفظة غير مفعلة خلال العام التزاما بتعليمات البنك المركزي المصري، إلى جانب إلغاء اشتراك نحو 0.3 مليون محفظة بناء على طلب العملاء.

حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي

حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري جاءت على النحو التالي. 

الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه. 

الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية 120 ألف جنيه. 

الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية 400 ألف جنيه.

وبشأن رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي، أعلن البنك المركزي في إبريل الماضي بدء فرض رسوم على خدمات التطبيق اعتبارا من الأول من أبريل. 

وحددت الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة. 

كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا لكل عميل، مع فرض رسوم قدرها 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية.

ويأتي تطبيق هذه الرسوم بعد التوسع الكبير الذي شهده التطبيق منذ إطلاقه في إبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانا طوال السنوات الثلاث الماضية.

تطبيق إنستاباي

استخدام تطبيق إنستاباي

ويشترط لاستخدام تطبيق إنستاباي تحميل التطبيق من جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو متجر آبل لمستخدمي آيفون، ثم تأكيد رقم الهاتف المحمول، وتسجيل البيانات الشخصية، وتفعيل البصمة، واختيار اسم البنك، وإضافة بيانات البطاقة البنكية والحساب البنكي، ثم إدخال الرقم السري IPN PIN.

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال نوفمبر الماضي الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%.

