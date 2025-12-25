الاتحاد السكندري والبنك الأهلى يطلبان التعاقد مع ناصر منسي.. ما موقف الزمالك؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن اللاعب ناصر منسي .

ناصر منسي

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي:“هناك مفاوضات حاليًا مع الزمالك من ناديي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي للحصول على خدمات ناصر منسي مهاجم الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع :“مصادر خاصة تؤكد أن الاتحاد السكندري والبنك الأهلى لديهما رغبة قوية في ضم ناصر منسي، حيث يرى كلاً منهما أن اللاعب إضافة هجومية مهمة للفريق”.

وأضاف :“الزمالك لم يطلب أي مقابل مادي حتى الآن، كما أن الاتحاد السكندري والبنك الأهلى لم يتقدما بعرض مالي، ليكون رد إدارة الزمالك واضحًا: خلوا الملف يتأجل لحين فتح القيد، ونرد عليكم خلال أسبوع”.