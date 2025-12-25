ميدو: مصطفى محمد يستحق فرصة أكبر وصلاح ومرموش أمل المنتخب

أكد أحمد حسام ميدو، أن مصطفى محمد يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للنجاح بقوة في الملاعب الأوروبية، مشددًا على أن اللاعب إذا حصل على فرصة حقيقية داخل أجواء البطولات الكبرى سيُظهر قدراته بشكل أفضل.

وأضاف ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن مصطفى محمد يحتاج فقط للثقة، معتبرًا أنه قادر على الوصول لأبعد مدى في عالم الاحتراف.

وتحدث ميدو عن محمد صلاح، مؤكدًا أنه أسطورة كروية كبيرة، معربًا عن اعتقاده بأن نجم ليفربول سيكسر رقمه القياسي ويواصل كتابة التاريخ.

وأشار إلى أن صلاح إلى جانب عمر مرموش يمثلان طوق النجاة لمنتخب مصر في البطولات المقبلة.