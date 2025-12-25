قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
مصطفى محمد يشارك في مران منتخب مصر.. هل يلحق مباراة جنوب أفريقيا؟
بيان أوروبي كندي مشترك : نطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية
مرشح مدعوم من ترامب يفوز برئاسة هندوراس.. من هو نصري عصفورة؟
وزير التربية والتعليم: منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس.. وهذه رسالتي للأهالي |فيديو
13.3 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 10 أشهر
بشهادة "صندوق النقد".. مدبولي: الاقتصاد المصري على أعتاب انطلاقة جديدة وقوية
حافظ على هدوئك.. تعمل ايه لو إطار سيارتك انفجر على الطريق؟
رياضة

ميدو: مصطفى محمد يستحق فرصة أكبر وصلاح ومرموش أمل المنتخب

رباب الهواري

أكد أحمد حسام ميدو، أن مصطفى محمد يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للنجاح بقوة في الملاعب الأوروبية، مشددًا على أن اللاعب إذا حصل على فرصة حقيقية داخل أجواء البطولات الكبرى سيُظهر قدراته بشكل أفضل.

وأضاف ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن مصطفى محمد يحتاج فقط للثقة، معتبرًا أنه قادر على الوصول لأبعد مدى في عالم الاحتراف.

وتحدث ميدو عن محمد صلاح، مؤكدًا أنه أسطورة كروية كبيرة، معربًا عن اعتقاده بأن نجم ليفربول سيكسر رقمه القياسي ويواصل كتابة التاريخ.

وأشار إلى أن صلاح إلى جانب عمر مرموش يمثلان طوق النجاة لمنتخب مصر في البطولات المقبلة.

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

وكيل تعليم المنوفية: المعلمون ملتزمون بقرار عدم استخدام الموبايل في اللجان

والدة الطفل زين ترد على ادعاء طليقة أحمد صلاح بمنعه من رؤية ابنه

ليه مشوفش ابني؟.. أب محروم من ابنه يدخل في حالة بكاء

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

