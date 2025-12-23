حسن مصطفى: عدم مشاركة مصطفى محمد أساسياً أمام زيمبابوي قرار غريب

انتقد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، عدم مشاركة مصطفى محمد أساسياً أمام منتخب زيمبابوي في أمم أفريقيا.



وقال مصطفى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مصطفى محمد هو اللي احيا هدف الفوز لمحمد صلاح وهنا أهميته ولا ارى سبب لعدم مشاركته اساسياً .

وأضاف: أنت كنت لازم تبدأ بزيزو أساسي هو ومصطفى محمد وهنا حسام حسن أخطأ برضه.

وتابع: حسام عبدالمجيد وإمام عاشور عندي تحفظ ع أنهم بدأوا أساسي وده خطأ من حسام حسن.

وواصل: الهدف التي تلقانا كان سبب كبير من حسام عبدالمجيد مناصفه مع ياسر وهاني.