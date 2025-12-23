قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
حسن مصطفى: عدم مشاركة مصطفى محمد أساسياً أمام زيمبابوي قرار غريب

رباب الهواري

انتقد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، عدم مشاركة مصطفى محمد أساسياً أمام منتخب زيمبابوي في أمم أفريقيا. 
 

وقال مصطفى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مصطفى محمد هو اللي احيا هدف الفوز لمحمد صلاح وهنا أهميته ولا ارى سبب لعدم مشاركته اساسياً .

وأضاف: أنت كنت لازم تبدأ بزيزو أساسي هو ومصطفى محمد وهنا حسام حسن أخطأ برضه.

وتابع: حسام عبدالمجيد وإمام عاشور عندي تحفظ ع أنهم بدأوا أساسي  وده خطأ من حسام حسن.

وواصل:  الهدف التي تلقانا كان سبب كبير من حسام عبدالمجيد مناصفه مع ياسر وهاني.

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها
نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

