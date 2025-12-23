قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفاو: مصر تقوم بإعادة تدوير الموارد المائية لتعظيم الاستفادة في الزراعة
احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي
الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

توج عمر مرموش، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. 

وجاء هذا التتويج بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب، حيث كان أحد أبرز مفاتيح اللعب وساهم بشكل مباشر في عودة المنتخب المصري إلى أجواء اللقاء.

بداية صعبة للفراعنة

دخل منتخب مصر المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، إلا أن البداية لم تكن مثالية، بعدما نجح منتخب زيمبابوي في مفاجأة الفراعنة وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب برنس دوبي، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا في صفوف المنتخب الوطني. هذا الهدف وضع المنتخب المصري تحت ضغط مبكر وأجبره على تكثيف هجماته بحثًا عن التعادل.

مرموش يعيد الأمل بهدف التعادل

واصل منتخب مصر محاولاته الهجومية خلال الشوط الثاني، وسط نشاط ملحوظ من عمر مرموش الذي قاد العديد من التحركات الخطيرة. وفي الدقيقة 63، تمكن مرموش من تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز، ليشعل أجواء المباراة من جديد ويمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية في الدقائق المتبقية.

صلاح يحسم الفوز في الوقت القاتل

استمرت المباراة سجالًا بين المنتخبين حتى الدقائق الأخيرة، وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه نحو التعادل، نجح القائد محمد صلاح في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. الهدف منح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالبطولة، وأكد قدرة الفريق على حسم المباريات الصعبة.

انطلاقة واعدة نحو اللقب

بهذا الفوز الصعب، حصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، ليبدأ مشواره في أمم أفريقيا 2025 بانتصار مهم يعزز طموحاته في المنافسة على اللقب القاري، وسط تألق لافت لنجومه وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمد صلاح


 

عمر مرموش منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. الحق اشتري عيار 21

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

بعد إقرار التعديلات.. الشروط الجديدة للانضمام لنقابة المهن الرياضية

الرئيس السيسي

الهريدي: تحركات الرئيس السيسي الإقليمية والدولية ترسم ملامح "نظام عالمي متوازن" وتعزز ركائز الأمن القومي الشامل

سرقة الكهرباء

هل يُفصل الموظف المتورط في قضايا سرقة الكهرباء؟ اعرف التفاصيل والعقوبات

بالصور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

أسعار مازدا 3 2010‏ المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010

لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

سيارات
سيارات
سيارات

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد