عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

توج عمر مرموش، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء هذا التتويج بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب، حيث كان أحد أبرز مفاتيح اللعب وساهم بشكل مباشر في عودة المنتخب المصري إلى أجواء اللقاء.

بداية صعبة للفراعنة

دخل منتخب مصر المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، إلا أن البداية لم تكن مثالية، بعدما نجح منتخب زيمبابوي في مفاجأة الفراعنة وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب برنس دوبي، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا في صفوف المنتخب الوطني. هذا الهدف وضع المنتخب المصري تحت ضغط مبكر وأجبره على تكثيف هجماته بحثًا عن التعادل.

مرموش يعيد الأمل بهدف التعادل

واصل منتخب مصر محاولاته الهجومية خلال الشوط الثاني، وسط نشاط ملحوظ من عمر مرموش الذي قاد العديد من التحركات الخطيرة. وفي الدقيقة 63، تمكن مرموش من تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز، ليشعل أجواء المباراة من جديد ويمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية في الدقائق المتبقية.

صلاح يحسم الفوز في الوقت القاتل

استمرت المباراة سجالًا بين المنتخبين حتى الدقائق الأخيرة، وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه نحو التعادل، نجح القائد محمد صلاح في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. الهدف منح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالبطولة، وأكد قدرة الفريق على حسم المباريات الصعبة.

انطلاقة واعدة نحو اللقب

بهذا الفوز الصعب، حصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، ليبدأ مشواره في أمم أفريقيا 2025 بانتصار مهم يعزز طموحاته في المنافسة على اللقب القاري، وسط تألق لافت لنجومه وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمد صلاح



