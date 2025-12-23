بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا

حقق منتخب مصر فوزا غاليا علي حساب منتخب زيمبابوي، بصعوبة وذلك من خلال العودة بعد التأخر في النتيجة الشوط الأول.

واحرز منتخب مصر أول ثلاثة نقاط في مشوار بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة بالمغرب.

سجل محمد صلاح لاعب منتخب مصر، هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعد تلقيه كرة في منطقة الجزاء وتسديدها علي يسار الحارس.

ونجح عمر مرموش لاعب منتخب مصر، في إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر وهدف التعادل في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعد مشوار داخل منطقة الجزاء ومن ثم تسديدة سكنت أعلي الشباك.

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.

ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10) .