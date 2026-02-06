قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا
أخبار التكنولوجيا |ميتا تطلق تطبيقا جديدا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.. 8 تغييرات بهواتف سامسونج Galaxy S26
أخبار التكنولوجيا |ميتا تطلق تطبيقا جديدا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.. 8 تغييرات بهواتف سامسونج Galaxy S26

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ميتا تطلق تطبيقا جديدا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.. ما هو Vibes؟
 

أعلنت شركة ميتا Meta، عن أنها تختبر حاليا تطبيقا مستقلا جديدا يحمل اسم Vibes، بعد أن كان متاحا ضمن تطبيق Meta AI فقط. 


لمنافسة آيفون فولد.. هاتف سامسونج الغامض يظهر في التسريبات
 

تكثف شركة سامسونج استعداداتها لدخول مرحلة جديدة من المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، مع تسريبات تشير إلى تطوير هاتف جديد بتصميم أعرض وأقرب إلى شكل “الكتاب”، في خطوة ينظر إليها على أنها رد مباشر على الشائعات المتزايدة حول اقتراب إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل.


خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
 

يفترض أن يساهم نظام أندرويد أوتو Android Auto في جعل القيادة أسهل وأكثر أمانا، إلا أن خللا برمجيا جديدا يفعل العكس تماما، بعدما اشتكى عدد من المستخدمين خلال الأيام الماضية من اختفاء أيقونة الموقع أثناء استخدام خرائط جوجل، رغم استمرار عمل الملاحة بشكل طبيعي.


سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس
 

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A07 5G، والذي يستهدف الفئة الاقتصادية، مع تقديمه دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة سلسة، وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى دعم برمجي طويل الأمد، وكل ذلك بسعر منافس.

8 تغييرات ثورية تقدمها هواتف سامسونج Galaxy S26

 

من المتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن سلسلة Galaxy S26 المكونة من ثلاثة طرازات في 25 فبراير، ومع اقتراب موعد الإطلاق، سربت مصادر متعددة تفاصيل واسعة حول هواتف الشركة الرائدة المقبلة.

بين 1.6 مليون وكيل ذكاء اصطناعي.. كيف تشارك على Moltbook كبشر؟

 

تشهد منصة Moltbook الاجتماعية، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل مع بعضهم البعض، انتشارا واسعا بعد انضمام أكثر من 1.6 مليون روبوت إليها، في ظاهرة لافتة على غرار موقع ريديت.

مقارنة بين Xiaomi 17 Max وVivo X300 Max.. عمالقة الكاميرا والبطارية

تشير التسريبات إلى أن العديد من شركات الهواتف الذكية قد تعتمد هذا العام تسميات “Max” و“Pro Max” لتمييز الإصدارات الأكبر والأكثر مزايا من هواتفها الرائدة.

جوجل تكسر الحصرية.. مشاركة AirDrop تصل أخيرا إلى جميع هواتف أندرويد

أعلنت مؤشرات جديدة أن شركة جوجل، تستعد لتوسيع دعم ميزة Quick Share لتشمل مزيدا من هواتف أندرويد خارج سلسلة Pixel، بعد أن ظلت الترقية الأخيرة — التي أضافت التوافق مع AirDrop — حصرية لمستخدمي Pixel 10 منذ طرحها العام الماضي، في خطوة يتوقع أن تغير تجربة المشاركة لملايين المستخدمين قريبا.

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
